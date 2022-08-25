اليوم السابع
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الكنيسة تحتفل بعيد النيروز 11 سبتمبر المقبل

الخميس، 25 أغسطس 2022 03:00 ص
الكنيسة تحتفل بعيد النيروز 11 سبتمبر المقبل عيد النيروز
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد النيروز، يوم 11 سبتمبر حيث يعتبر رأس السنة القبطية الجديدة 1736 ( 6262 بحسب التقويم المصرى القديم) وفقاً للتقويم القبطى وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.

 

وتعتبر كلمة "نيروز" كلمة قبطية وتعنى ميعاد اكتمال موسم فيضان النيل وهذا العيد مرتبط بالفلاح المصرى فى المقام الأول، وارتبط بالأقباط منذ عصر الإمبراطور دقلديانوس الذى كان عصره قاسيًا وتم فيه اضطهاد المسيحية وهذا أدى إلى تخصيص الأقباط هذا اليوم لزيارة أجساد شهدائهم وما زال يُحتفل به حتى الآن فى الكنائس ويطلق عليه لقبًا ثانيًا وهو "عيد الشهداء".

 

واحتفظ المصريين بمواقيت وشهور السنوات اللى يعتمد الفلاح عليها فى الزراعة مع تغيير عداد السنين وتصفيره لجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس =282 ميلادية = 1 قبطية = 4525 توتية (فرعونية)، ومن هنا ارتبط النيروز بعيد الشهداء عند المسيحيين.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد النيروز

احتفال عيد النيروز



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