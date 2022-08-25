الصين: زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي لتايوان تؤكد أن واشنطن لا تريد الاستقرار بالمنطقة

كتب أحمد عرفة

قالت الصين، إن زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي لتايوان تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الاستقرار بالمنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها وصل وفد من الكونجرس الأمريكي مطار العاصمة التايوانية تايبيه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق رأت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن التساؤل الوحيد الذي يحظى بالأهمية الأكبر الآن، حول احتمال نشوب حرب بسبب تايوان بين الولايات المتحدة والصين: هو ما إذا كان يمكن أن يظل مثل هذا الصراع غير نووى.

وذكرت الصحيفة -في مقال أوردته عبر موقعها الإلكتروني أنه عندما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى في مايو الماضي، بأن أمريكا ستدافع عن الجزيرة في حال وقوع هجوم صيني، لم يتساءل أحد عما إذا كان ذلك يعني أنه على استعداد للمخاطرة بتبادل هجمات نووية مع بكين، وإذا كان رأي النخبة في السياسة الخارجية في واشنطن صائبا- والذي يرى أن مثل هذه الحرب لم تعد ممكنة فحسب -بل هي مرجحة- فإن تقييم مثل هذه المخاطر يتعين أن يتصدر كل المناقشات.