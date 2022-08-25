الصحة: يمكن حصول كبار السن على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا بعد 6 أشهر

كتب وليد عبد السلام

أكد وزارة الصحة والسكان أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الــ 65 عاما يمكنهم تلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا بعد مرور 6 شهور.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس كورونا يؤثر على صحة أجهزة الجسم، وأن تلقى لقاح كورونا يقوى المناعة ويقلل من فرص الإصابة بالعدوى.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بتلقى لقاح كورونا وجرعته التنشيطية، مشيرة إلي أن الإصابة بفيروس كورونا تؤثر علي الدماغ والقلب والرئتين والعضلات والصحة النفسية .

وأكدت أن اللقاح آمن وفعال ويجب الحرص علي تناوله للحماية من الإصابة بالمرض .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.