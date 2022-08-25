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الصحة: نسب إشغال المستشفيات للمصابين بكورونا أقل من 2 %

الخميس، 25 أغسطس 2022 12:00 م
الصحة: نسب إشغال المستشفيات للمصابين بكورونا أقل من 2 % الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
وليد عبد السلام

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 قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن نسبة اشغال المستشفيات للحالات المصابة بكورونا أقل ن 2% مشيرا إلى أنه يوجد تراجع كبير فى عدد الحالات المصابة بالفيروس يوميا .

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن فيروس كورونا يؤثر على صحة أجهزة الجسم، وأن تلقى لقاح كورونا يقوى المناعة ويقلل من فرص الإصابة بالعدوى. 

ونصحت وزارة الصحة والسكان بتلقى لقاح كورونا وجرعته التنشيطية، مشيرة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا تؤثر على الدماغ والقلب والرئتين والعضلات والصحة النفسية، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال ويجب الحرص على تناوله للحماية من الإصابة بالمرض .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


الصحة

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اليوم السابع بلس



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