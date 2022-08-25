اليوم السابع
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الدكتور محمد سعد نائبا لرئيس جامعة القناة لشئون الدراسات العليا والبحوث

الخميس، 25 أغسطس 2022 04:59 م
الدكتور محمد سعد نائبا لرئيس جامعة القناة لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيس الجامعة يسلم نائبه القرار
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف الدكتور محمد سعد زغلول للقيام بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 
واستقبل رئيس الجامعة اليوم الخميس، الدكتور محمد سعد زغلول لتسليمه القرار متمنياً له التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه .
 
كما أشار"مندور"، إلى أن الجامعة تعقد على قطاع الدراسات العليا والبحوث الكثير من الآمال في ظل منطقة واعدة هى إقليم القناة وسيناء الذي يحتاج إلى مزيد من الأبحاث العلمية للمساهمة في بناء مشروعاته العملاقة. 
 
يُذكر أن الدكتور محمد سعد زغلول شغل العديد من المناصب الإدارية أهمها عميدًا لمعهد التقنية الحيوية للدراسات العليا ، ثم عميدًا للعلوم، ومديرًا للمعامل المركزية بالجامعة ، فعميداً لمعهدالدراسات الأفروآسيوية و مديراً لمركز تنمية الموارد البشرية .
 

الإسماعيلية

جامعة قناة السويس

معهد الدراسات الافرواسيوية

تنمية الموارد البشرية



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