الداخلية تضبط 22 قطعة أثرية نقب عنها شخص فى طهطا

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج) بالحفر والتنقيب عن الآثار .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وتم العثور على أعمال حفر ببدروم المنزل "2 حفرة"، ووجود شواهد أثرية عبارة عن كسر فخار، وباستكمال التفتيش تم ضبط (22 قطعة يشتبه فى أثريتها) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.