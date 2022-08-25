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التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة دور ثان إلكترونيا

الخميس، 25 أغسطس 2022 05:30 ص
التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة دور ثان إلكترونيا طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة دور ثان سيتم تصحيحها إلكترونيا، موضحة أن آلية التصحيح ورصد الدرجات ستتم إلكترونيا داخل كنترولات الثانوية العامة، بعد فحص الأسئلة من خلال اللجان الفنية التى يتم تشكيلها من قبل الموجهين ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث أدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين، كما أدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والإحصاء، والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ، والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا، والأحد 28 أغسطس الديناميكا، والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
 
وفيما يتعلق بالاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة "بابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.

التربية والتعليم

امتحان العربى

امتحان العربى للثانوية العامة

اللغة الأجنبية الثانية

تصوير أسئلة امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة

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