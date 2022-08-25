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التخطيط: مصر تتقدم 44 مركزا فى مؤشر جودة التغذية الكهربائية

الخميس، 25 أغسطس 2022 08:00 م
التخطيط: مصر تتقدم 44 مركزا فى مؤشر جودة التغذية الكهربائية مشروعات كهرباء - أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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حققت مصر نتائج إيجابيه في قطاع الكهرباء منها تحقيق 116% معدل نمو في صادرات الطاقة الكهربائية، إلى جانب تقدم مصر 44 مركز في مؤشر جودة التغذية الكهربائية، فضلا عن تحقيق 198% معدل نمو في القدرات الكهربائية الأسمية، وتقدم مصر 6 مراكز في مؤشر "جاذبية الطاقة المتجددة" .

وبلغت قيمة الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة (الكهرباء والبترول)، حوالي 886 مليار جنيه خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقابل حوالي 265 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو بلغ 234%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من 38 مليار جنيه في (13/2014)، إلى حوالي 63 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 66%، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتحقيق أمن الطاقة، كأحد أهم محاور تحقيق الأمن القومي، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وحول تطور الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء، بحيث بلغت قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حوالي 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع من حوالي 12 مليار جنيه في (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 253%.

وتستهدف خطة عام (22/2023) توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية.


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