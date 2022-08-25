الانتهاء من تجديد واجهة ديوان قرية المهندس حسن فتحى بمدينة القرنة

الأقصر – أحمد مرعى

فى خطوة جديدة نجح رجال هيئة التنسيق الحضارى ضمن خطط تطوير قرية المهندس حسن فتحى التراثية بمدينة القرنة، في الانتهاء من تجديد واجهة ديوان قرية المهندس حسن فتحى، وذلك إستمراراً لسلسلة النجاحات والإنجازات داخل القرية وتطويرها وإعادتها للحياة من جديد.

وتم خلال العام الماضي افتتاح أعمال المرحلة الأولى من تطوير وترميم قرية المهندس حسن فتحى التاريخية بمدينة القرنة بالبر الغربي، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وقيادات منظمة اليونيسكو والشركة المكلفة بالتطوير وقيادات وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، حيث تمت عمليات التطوير والترميمات على قدم وساق داخل القرية، والتى حصلت على دعم كبير لمواصلة أعمال تطويرها ورفع كفاءة المباني التاريخية داخله من مسجد القرية ومسرحها والمباني والغرف القديمة التراثية.

ومن جانبه أكد المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن عملية الترميم في المرحلة الأولى استغرقت ما يقرب من 24 شهرا وفق معايير دقيقة للوصول إلى الشكل الحالي بعد تأثر وانهيار المباني الذي دام لسنوات طويلة، مضيفاً أن جهاز التنسيق الحضاري بالتعاون مع محافظة الأقصر وضع رؤية بصرية لتطوير المنطقة المحيطة للتناسب مع القيمة المعمارية للقرية، حيث يأتى ذلك الإفتتاح في إنجاز جديد للدولة المصرية فى حماية التراث المصرى، حيث نجحت وزارة الثقافة بالتعاون مع منظمة اليونسكو فى ترميمات المرحلة الأولى لتطوير مباني قرية المهندس حسن فتحى التاريخية بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وانتهت أعمال تطوير المسجد والخان والمسرح في القرية.

ومن الجدير بالذكر أن المعماري الكبير حسن فتحى المعروف بمهندس الفقراء، ارتبط اسمه بـ قرية القرنة في الأقصر، والذي ولد في 23 مارس من عام 1900، وتوفي 30 نوفمبر 1989، ويعتبر فن المعمار والبناء بأساليب وطرازات عالمية أمور ليست بالهينة أبداً، فهى تحتاج عباقرة ورجال مميزين امتزجت عقولهم بقلوبهم والبيئة المحيطة بهم فأخرجوا لنا مثل تلك الصروح والمباني والمعابد والقرى والمنازل التي ليس لها مثيل فى العالم أجمع ويتعلم ويدرس منها آلاف المهندسين الجدد فى مصر والعالم بأكمله، حيث سار المهندس العالمى حسن فتحى على خطى (أمنحتب بن حابو) المعماري الفرعوني الأسطورى الذى بنى غالبية معابد وتماثيل محافظة الأقصر، حيث أن المهندس المعمارى العالمى حسن فتحى صاحب أشهر فلسفة حديثة في البناء الحديث الذي يحاكي الحداثة والأصالة وتأثر بالريف والفلاحين فى أعماله.



ديوان قرية المهندس حسن فتحي بالقرنة



