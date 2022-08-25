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استولى على ملايين الجنيهات.. سقوط مستريح جديد ينصب على المواطنين بالبساتين

الخميس، 25 أغسطس 2022 06:30 م
استولى على ملايين الجنيهات.. سقوط مستريح جديد ينصب على المواطنين بالبساتين أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على مستريح جديد بمنطقة البساتين ينصب على المواطنين بإيهامهم بالحصول على شقق سكنية ليستولى على ملايين الجنيهات، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغات من الأهالى يتهمون شخص بالاستيلاء على أموالهم مقابل حصولهم على شقق سكنية بمناطق داخل العاصمة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة المتهم بمنطقة البساتين، وتم القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم، وتحررت محاضر تحمل أرقام 7776،17084 وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكلفت نيابة البساتين رجال المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة.
 
 

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