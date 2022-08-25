إنشاء 214 مدرسة جديدة فى سوهاج بتكلفة تتخطى مليار جنيه.. صور

سوهاج - محمود مقبول

حقق الرئيس عبد الفتاح السيسى طفرة غير مسبوقة في مجال التعليم بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة، وذلك في إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، لتحسين جودة العملية التعليمية.



سوهاج بلغ إجمالي عدد المدارس الجديدة التي تم إنشاؤها بمختلف مدن وقرى المحافظة خلال الثلاث سنوات الماضية 214 مدرسة، وفرت 2920 فصلا دراسيا، بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و148 مليونا و900 ألف جنيه، خلال الفترة منذ يوليو 2019م وحتى الآن.



"اليوم السابع" يقدم من خلال المعلومات التالية أهم ملامح توسعات الدولة وجهودها في الأبنية التعليمة على مستوى محافظ سوهاج، تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:



1- السنة المالية يوليو 2019م شهدت الانتهاء من 56 مدرسة، ما بين إنشاء جديد، وتوسعة.



2- المدارس وفرت 863 فصلا دراسيا بتكلفة 337 مليون جنيه.



3- وخلال السنة المالية يوليو 2021م تم الانتهاء من 98 مدرسة، بتكلفة 501.2 مليون جنيه.



4- المدارس فى عام 2021 فرت 1253 فصلا دراسيا.



5- وخلال يوليو 2022م تم الانتهاء من 7 مدارس بتكلفة 47.3 مليون جنيه.



6- المدارس في عام 2022 وفرت 119 فصلا دراسيا.



الأبنية التعليمية (1)



الأبنية التعليمية (2)



الأبنية التعليمية (3)



الأبنية التعليمية (4)



الأبنية التعليمية (5)



المشروعات التعليمية (1)



المشروعات التعليمية (2)



المشروعات التعليمية (3)



المشروعات التعليمية (4)



المشروعات التعليمية (5)



المشروعات التعليمية (6)



المشروعات التعليمية بسوهاج (1)



المشروعات التعليمية بسوهاج (2)



المشروعات التعليمية بسوهاج (3)



المشروعات التعليمية بسوهاج (4)



المشروعات التعليمية بسوهاج (5)



المشروعات التعليمية بسوهاج (6)



المشروعات التعليمية بسوهاج (7)



المشروعات التعليمية بسوهاج (8)



المشروعات التعليمية بسوهاج (9)



جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)



جانب من الأعمال (3)



جانب من الأعمال (4)



جانب من الأعمال (5)



جانب من الأعمال (6)



جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)



جانب من المشروعات (3)



جانب من المشروعات (4)



جانب من المشروعات (5)



جانب من المشروعات التعليمية بسوهاج (1)



جانب من المشروعات التعليمية بسوهاج (2)



جانب من المشروعات التعليمية بسوهاج (3)



جانب من المشروعات التعليمية بسوهاج (4)



جانب من المشروعات التعليمية بسوهاج (5)



جانب من المشروعات التعليمية بسوهاج (6)



جانب من المشروعات التعليمية بسوهاج (7)



جانب من المشروعات التعليمية بسوهاج (8)



جانب من المشروعات التعليمية بسوهاج (9)



نهضة تعليمية للتعليم فى عهد الرئيس السيسى بمدارس سوهاج (1)



نهضة تعليمية للتعليم فى عهد الرئيس السيسى بمدارس سوهاج (2)



نهضة تعليمية للتعليم فى عهد الرئيس السيسى بمدارس سوهاج (3)



نهضة تعليمية للتعليم فى عهد الرئيس السيسى بمدارس سوهاج (4)



نهضة تعليمية للتعليم فى عهد الرئيس السيسى بمدارس سوهاج (5)



نهضة تعليمية للتعليم فى عهد الرئيس السيسى بمدارس سوهاج (6)



