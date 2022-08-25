إغلاق 5 مقاهى خلال حملة مكبرة فى كفر الزيات بالغربية

الغربية محمد طارق

شنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب عادل داود رئيس المجلس، حملة مكبرة لضبط الأسواق والمخالفات وإغلاق المحال والمقاهي المخالفة بنطاق المركز والمدينة، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية.

أسفرت الحملة عن غلق 5 مقاهي وكافيهات، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 26 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد "رئيس المدينة" علي استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.