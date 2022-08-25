إغلاق 15 ورشة و25 محال تجارى لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة

الغربية - عادل ضرة

أكد اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على إستمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

وتفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله، نائب رئيس المدينة و يتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام وتم غلق 15 ورشة و25 محال تجارى وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة كما تم إطفاء 7 لمبات خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.