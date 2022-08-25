إصلاح هبوط أرضى وكسر بشبكة المياه بميت غمر الدقهلية

تلقي العميد عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية، اخطار بوجود هبوط أرضي بشارع الموقف بمدينة ميت غمر، وتوجه علي الفور وبرفقته حمدي إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، حيث تبين أن سبب الهبوط هو وجود كسر بخط مياه بالشارع، وتم علي الفور التواصل مع مسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي الغاز ومسئول الطرق برئاسة المركز، وتم معالجة الكسر الموجود بخط المياه.

وتم السيطره علي الهبوط الأرضي واصلاح العطل الموجود بشبكة الصرف الصحى، ومواسير المياة الموجودة بشارع الموقف بجوار مسجد الرحمن - كوبري زفتى.

وتم استخدام سيارة الكسح لشفط مياة الصرف والتي كانت تتسبب في إعاقة سير المواطنيين؛ وتم الإنتهاء من المشكلة وإعادة تيسير حركة المرور.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة المواجهة الفورية لكافة الأخطار الطارئة.