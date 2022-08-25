إصابة 4 من أسرة واحدة في حادث تصادم بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، في الساعة الأولى من صباح اليوم الخميس، في حادث تصادم بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى الزهور المركزي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، المصابين بإدعاء حادث اصطدام تروسيكل بسيارة أما منطقة بلال بن رباح، وهم : أحمد السيد عبدالرحمن 37 سنه، وهبه أحمد سيد محمد 29 سنه، والأولاد رودينا أحمد السيد عبدالرحمن 8 سنوات، والسيد أحمد السيد عبد الرحمن 8 سنين، والإصابات بكدمات متفرقة بالجسم.

وأصدر الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تعليماته بتقديم الإسعافات الأولية لكل المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة.