اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 02:12 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث مرورى على الطريق الصحراوى بالمنيا

الخميس، 25 أغسطس 2022 01:46 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث مرورى على الطريق الصحراوى بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوى الغربى المار على محافظة المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتحديدا بين مركزي أبوقرقاص وملوي، أسفر الحادث عن مصابين.

وبإلانتقال تبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقينن وما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.


مديرية الامن

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