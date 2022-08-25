إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص وملاكى على الطريق الأوسطى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس، تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى ملاكى علي الطريق الأوسطى بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى باللطريق الأوسطي بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي، لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات المتحركة والمارة.