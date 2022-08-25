اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 أغسطس 2022 08:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص وملاكى على الطريق الأوسطى بالشرقية

الخميس، 25 أغسطس 2022 07:21 م
إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص وملاكى على الطريق الأوسطى بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس، تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى ملاكى علي الطريق الأوسطى بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم  سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى باللطريق الأوسطي بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي، لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات المتحركة والمارة.


الشرقية

تصادم ميكروباص

مستشفى بلبيس

الطريق الاوسطى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة