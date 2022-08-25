اليوم السابع
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إسبانيا تسمح بالقتل الرحيم لسجين مُصاب بشلل رباعى

الخميس، 25 أغسطس 2022 11:49 ص
إسبانيا تسمح بالقتل الرحيم لسجين مُصاب بشلل رباعى متهم اسبانى يواجه القتل الرحيم
فاطمة شوقى

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سمحت سلطات السجون الإسبانية بالقتل الرحيم لمسجون متهم بإصابة ثلاثة أشخاص في ديسمبر الماضى، وأصيب فيما بعد بشلل بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وتوسل للسلطات الإسبانية بالموت الرحيم أثناء انتظار المحاكمة.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن يوجين سابو ، 46 عامًا، اُصيب بشلل رباعى وبُترت إحدى ساقيه ، وتسببت إصاباته في ألم مزمن لا يمكن علاجه بمسكنات الالام بسبب حالته، وهو ما جعل حياته صعبة للغاية بل مستحيلة.

المحكمة الإسبانية سمحت له بمساعدة الموت بعد رفض عدة استئنافات، خاصة بعد أن رفض ضحاياه العفو عنه والتنازل بسبب مرضه ، وقالوا إنه يجب أن يواجه العدالة، ووصلت القضية إلى المحكمة الدستورية .

وأطلق حارس الأمن السابق، النار على ثلاثة من زملائه ، بينهم امرأة ، في شركة للخدمات الأمنية حيث كان يعمل في مدينة تاراجونا ، شمال شرق البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن سابو طالب بالقتل الرحيم من أجل انهاء الألم المزمن الذى يشعر به الناجم عن إصاباته، والتي جعلت حياته لا تطاق ، حسبما عبر عن نفسه.

وأجازت إسبانيا القتل الرحيم منذ أكثر من عام بقليل. في السابق ، كانت مساعدة شخص ما على إنهاء حياته عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

 

 


اسبانيا

القتل الرحيم

السجن

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