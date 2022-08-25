إزالة 40 حالة تعد على أملاك الدولة فى قنا حفاظا على الرقعة الزراعية

قنا - صابر سعيد

نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، بمركز دشنا، بمحافظة قنا، حملات مكبرة، لإزالة التعديات على أملاك أملاك الدولة، في إطار الموجة 20، وتنفيذ خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي.

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والتنفيذية، برئاسة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لدشنا، تم عمل حملة مكبرة موسعة النطاق، والتي تمكنت من إزالة العديد من أشكال التعدي على الأراضي بالوحدة المحلية.

وأوضح جيلاني، أنه تم إزالة تعديات بالبناء أسوار بالبلوك وأسمنت، بأطوال وارتفاعات مختلفة، كما تم إزالة تعديات على حرم الطريق العام وحرم الري لمبان عشوائية بدون ترخيص، والتي بلغت قرابة 40 حالة، مشدد بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

وأكد رئيس الوحدة المحلية، أنه تم تنفيذ حملات الإزالة، بمساعدة رجال الوحدة المحلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن حماية ثروات البلاد من أراضي الدولة والحفاظ عليها ومنع استغلالها بالمخالفة للقانون لأنها ملك للشعب.



جانب من حملات إزالة التعدى