إزالة 264 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بسوهاج.. صور

سوهاج – عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 264 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، بالمرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات والتي بدأت في 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 27 أغسطس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.



وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 129 حالة تعدي بالمباني على مساحة 12 ألف و441 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 134 حالة تعد بالزراعة على مساحة 6 أفدنة و14 قيراطا.



وشدد "الفقي" على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

























