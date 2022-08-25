"إحنا سمعينك" خدمة أطلقها مركز خدمة المواطنين بمديرية تموين الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أطلق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمديرية تموين الإسماعيلية مبادرة للتخفيف عن ذوي الهمم من الصم والبكم تحت شعار "إحنا سامعينك" وتستهدف المبادرة تدريب الموظفين المتعاملين مع الجمهور على لغة الإشارة وآداب التعامل مع الصم والبكم؛ وذلك لتقديم الخدمات لهم دون أي عائق.



فمنذ بداية عام 2022، قام المركز بتطبيق شباك خاص للمتعاملين من الصم و تخصيص أحد الموظفات للتعامل بلغة الإشارة مع المواطنين كنوعٍ من أنواع الاهتمام بكافة فئات المجتمع و تأكيدًا على حقهم الأصيل في الحصول على فرص متكافئة في تقديم الخدمات.



و أكدت ميادة فتحي مدير المركز التكنولوجي لإصدار البطاقات التموينية أن المركز يقدم عددًا من الخدمات للمواطنين مثل خدمة استخراج بدل فاقد /تالف- وخدمة فصل اجتماعى (للزواج - للطلاق- للمعيشة المستقلة) خدمة تعديل البيانات بالإضافة إلى خدمة نقل بطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى و تسليم البطاقات التموينية.



ومن أجل التخفيف على بعض الحالات المرضية الحرجة و ذوي الهمم، تم استحداث خدمة تسليم البطاقات التموينية لمحل إقامتهم و ذلك عن طريق الزيارة المنزلية كخدمة مجتمعية.



وتم تخصيص شباك خدمة مختص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كما تم تخصيص شباك للجيش والشرطة والمهن الطبية.



كما يقدم المركز عدد من باقات تقليص الوقت والجهد والتكلفة عن طريق تقديم خدمات متنوعة للعميل في الزيارة الواحدة مثل تقديم الخدمات التموينية مع تقديم توعية ورعاية صحية للمتعاملين.



وقدم المركز عددًا من الأفكار التي تؤدي إلى تحسين الخدمات وإرضاء العملاء واختصار الوقت والمجهود مما أدى إلى تعميمها على باقي المراكز على مستوى الجمهورية واعتبار مركز خدمة المواطنين للخدمات التموينية بالإسماعيلية من المراكز الرائدة المتميزة.