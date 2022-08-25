حياة كريمة بالأقصر.. حفر نفق أسفل ترعة الرمادي لربط محطات الصرف الصحي.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وفى هذا الصدد يقول المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، أنه تم بدء العمل في أعمال عداية خط الطرد قطر 450 سم لمحطة رفع النمسا الفرعية 1، أسفل ترعة الرمادي بطول 160 متر وعمق 8 متر أسفل الترعة، وذلك بتنفيذ شركة المقاولون العرب وتحت إشراف الجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر الهيئة القومية، وبحضور المهندس محمود عبد العاطي عن الهيئة القومية والمشاركة المجتمعية، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها.

وأضاف رئيس مجلس قروي النمسا، لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى متابعة استمرار العمل في إنشاء المجمع الزراعي بالنمسا، والذي يتكون من طابقين الطابق الأول جمعية زراعية ووحدة بيطرية، والطابق الثانى إرشاد زراعي، كما تابع أيضا إستمرار العمل بمشروع الصرف الصحي بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، والعمل أيضاً فى متابعة تغيير شبكة المياه المتهالكة بالنمسا، وذلك تحت إشراف رئيس شبكة مياه إسنا، وحسن أحمد جاد الكريم رئيس شبكة مياه النمسا، ومرسى النوبى سباك شبكة النمسا.

وأوضح المهندس محمد عشري، أنه تضم مشروعات حياة كريمة بالقرى، إنشاء جناح إبتدائي بمدرسة المساوية الإعدادية لتصبح تعليم أساسي وجاري أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجاري إنشاء جناح جديد بمدرسة النمسا الثانوية المشتركة وصيانة وتطوير المبنى القديم، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة حاجر المساوية للتعليم الأساسي، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة ساحل القرايا الإبتدائية، وجاري العمل في صيانة ورفع كفاءة مدرسة القرايا الإعدادية، وإنشاء جناح إبتدائي بمدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الإعدادية لتصبح تعليم أساسى وجارى أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.



بدء نفق كبير أسفل ترعة الرمادي لربط حطات الصرف الصحي



عمل نفق كبير أسفل ترعة الرمادي لربط حطات الصرف الصحي_1



قرية النمسا تبدء فى عمل نفق كبير أسفل ترعة الرمادي