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CNN: نتائج فحوصات كورونا لجيل بايدن إيجابية للمرة الثانية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 07:47 م
CNN: نتائج فحوصات كورونا لجيل بايدن إيجابية للمرة الثانية جيل بايدن
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة سي إن إن الأمريكية، أن نتائج فحوصات كورونا للسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن إيجابية للمرة الثانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

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وفى وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن اختبار السيدة الأولى جيل بايدن جاءت إيجابية لفيروس COVID-19 أثناء إجازتها مع الرئيس بايدن وأفراد آخرين من العائلة في ساوث كارولينا.

 

وقالت إليزابيث ألكسندر، مديرة الاتصالات للسيدة الأولى، فى بيان: "بعد الاختبار السلبى لـCOVID-19  أثناء اختبارها المنتظم، بدأت السيدة الأولى فى تطوير أعراض شبيهة بالبرد فى وقت متأخر من المساء. "لقد جاءت نتيجة اختبارها سلبيًا مرة أخرى فى اختبار مستضد سريع، لكن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل جاء إيجابيًا".


جيل بايدن

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كورونا

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