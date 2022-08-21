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جيل بايدن تنهى عزل كورونا بعد اختبارين سلبيين وتنضم للرئيس الأمريكى اليوم

الأحد، 21 أغسطس 2022 03:35 م
جيل بايدن تنهى عزل كورونا بعد اختبارين سلبيين وتنضم للرئيس الأمريكى اليوم جيل بايدن
كتب فارس البدري

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أعلن مكتب السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، البالغة من العمر 71 عامًا، أنها أنهت فترة عزل كورونا بعد أداء اختبارين وظهور النتيجة سلبية في المرتين، وذلك بخضوعها للعزلة فى ساوث كارولينا لمدة خمسة أيام بعد إجازة عائلتها في جزيرة كياوا، الأسبوع الماضي، ووستغادر السيدة الأولى جيل بايدن، إلى ديلاوير في وقت لاحق من اليوم لتلتقي بالرئيس جو بايدن، البالغ من العمر 79 عامًا، كما ورد في صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

تنص إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على أنه بعد خمسة أيام من الاختبار الإيجابي الأول، يمكن للفرد بدون أعراض إنهاء العزلة.

وكشف مكتب جيل بايدن، الاثنين الماضى، عن إصابتها ببعض الأعراض الخفيفة مساء الأحد الماضى، بعد ركوب الدراجة مع زوجها وحفيدتها فينيغان بايدن، على شاطئ جزيرة كياوا والتسوق مع زوجة ابنها ميليسا كوهين في وقت لاحق من ذلك اليوم.

جيل بايدن
جيل بايدن

على الرغم من الاتصال الوثيق، لم يكن اختبار الرئيس بايدن إيجابيًا لـ COVID وغادر ولاية ساوث كارولينا يوم الاثنين ليعود إلى البيت الأبيض للتوقيع على قانون خفض التضخم ليصبح قانونًا، وغادر بايدن، مساء الاثنين، متوجها إلى ديلاوير، وستنضم جيل إليه هناك اليوم الأحد.

جاء الاختبار الإيجابي للسيدة الأولى بعد 10 أيام فقط من إنهاء زوجها عزلته أخيرًا بعد نوبته الخاصة من COVID وحالة انتعاش نادرة، مما أدى إلى تمديد عزلته في البيت الأبيض بينما بقيت جيل في ديلاوير، وتم تطعيم كل من الرئيس والسيدة الأولى بشكل كامل وتدعيمهما ضد فيروس كورونا.


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