وكيل "زراعة دمياط" يشهد تدريبا عمليا لطلاب كلية الزراعة

دمياط - فريق المحافظات

شهد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، فاعليات التدريب العملى لطلاب كلية زراعة والذي انطلق منذ أيام.



وتضمن التدريب زيارات ميدانية لبعض المزارع، إضافة إلى زيارة مزارع الدواجن للاطلاع على أساليب تطوير الثورة الداجنة والحفاظ عليها والطرق المثلي لتربية الدواجن وزيادة إنتاجها.



وأكد وكيل زراعة دمياط، أن تدريبات طلبة كلية زراعة تأتي وفق بروتوكول بين المديرية والجامعة بشأن تطوير وتنمية مهارات الطلاب بداخلها، لافتا إلي أن مديرية الزراعة تتيح الفرصة أمام طلاب جامعة دمياط للاطلاع على أرض الواقع على سبل تطوير الزراعات وكذلك الثروة الحيوانية، مشيرا إلي أن تلك الزيارات الميدانية ستسهم بشكل كبير في تنمية مهاراتهم.



وأضاف المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أنه سيتم تحقيق الاستفادة الكاملة من تلك التدريبات، لافتا إلي استمرارها بشكل دوري لكافة طلاب كلية الزراعة بأقسامها المتنوعة.