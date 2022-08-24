وكيل تعليم كفر الشيخ يبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد ويعلن عن مسابقة الأفضل بين المدارس

كفر الشيخ محمد سليمان

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً في الفندق التعليمي بمديري الإدارات التعليمية ومديري الإدارات النوعية وموجهي العموم والمتابعة والمكتب الفني بحضور كل من مصطفى مرعى مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وذلك لبحث أوجه الاستعداد للعام الدراسي 2022 _2023، موجهاً الشكر للحضور على الجهد المبذول خلال العام الدراسي المنصرم والذي تغلب على الظروف الصعبة التي فرضتها أزمة كورونا

وأكد عبدالله على ضرورة الحرص على متابعة استعدادات المدارس من ناحية النظافة وتوفير سبل الأمن والسلامة، وضرورة التخلص من الرواكد التي قد تكون موجودة ببعض المدارس، والتي تتصف بكونها غير قابلة للتدوير ويتم ذلك في إطار رسمي وقانوني,

وأضاف عبدالله، أنه يعلن عن اجراء مسابقة بكل الإدارات التعليمية عن أفضل مدرسة استعداداً للعام الدراسي الجديد، من كل مرحلة (ابتدائي وإعدادي وثانوي عام وفني) ،لخلق روح التنافس بين المدارس، موجهاً الإدارات بالإعلان عن مسابقة" أفضل مدرسة" استعدادا للعام الدراسي الجديد، وتجري تصفية بين المدارس، وتكرم المراكز الثلاث الأولى لكل مرحلة ،مع تصعيد أفضل مدرسة للتصفية على مستوى المديرية، موجهاً إلى ضرورة عقد لقاءات دورية لأولياء أمور الطلاب وذلك لبحث مشكلات العملية التعليمية وسبل حلها وتطويرها مع الرفع بمواعيد تلك اللقاءات، موصياً بالعمل بروح الفريق ونقل الخبرات فيما بينهم، متمنيا للجميع عام دراسي موفق.