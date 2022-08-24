اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير البترول يستقبل وزير البيئة والزراعة وتنمية الريف القبرصى

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 09:30 ص
وزير البترول يستقبل وزير البيئة والزراعة وتنمية الريف القبرصى جانب من اللقاء
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كوستاس كاديس وزير البيئة والزراعة وتنمية الريف القبرصى والسفيرة القبرصية فى مصر بولى لوانوا والوفد المرافق.
 
وخلال اللقاء أكد الملا على متانة العلاقات المصرية القبرصية قيادةً وشعباً والتى تسهم فى دعم التعاون الاقتصادى، والعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق المنفعة المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أن التعاون فى مجال البترول والغاز يمثل أحد المحاور الهامة فى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
 
كما أكد الوزير على أهمية القمة العالمية للمناخ COP27 والتى تستضيفها مصر شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ وتضافر كافة جهود الوزارات المعنية بالحكومة على انجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم المؤتمر فى شكل يليق بأهميته وسمعة مصر، مشيراً إلى أنه من ضمن فعاليات المؤتمر يوماً معنياً بخفض انبعاثات الكربون والذى ستشارك فيه الشركات العالمية العاملة فى صناعة البترول والغاز فى مصر من أجل دعم الجهود العالمية فى مواجهة التغير المناخى.
 
ومن جانبه أكد الوزير القبرصى على أهمية انعقاد قمة المناخ، لافتا إلى أن هناك اهتمام كبير من جانب قبرص بدعم جهود الحكومة المصرية لإنجاح المؤتمر، وبقضية الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات والتحول الطاقى فى إطار التوجه الدولى فى هذا الشأن.
 

البترول

الغاز

المناخ

وزير البترول

خفض انبعاثات الكربون



الموضوعات المتعلقة

ثروات مصر البترولية.. تصنيع منتجات عالية القيمة تساهم فى استدامة تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير.. البترول تكثف الأعمال للانتهاء من تنفيذ مشروعات التكرير والبتروكيماويات.. وحلول ابتكارية لزيادة الإنتاج

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 07:00 م

هيئات اقتصادية "تَخصص" أرباح.. 113.6 مليار جنيه صافى ربح 33 هيئة فى 22/23.. قناة السويس تتصدر القائمة بـ53.8 مليار جنيه.. 13 مليارا للبترول.. الموانئ تشارك بـ 5 مليارات.. و"التأمين الصحى الشامل" تحقق 22.2 مليار

الإثنين، 22 أغسطس 2022 02:00 م

الملا يلتقى وفد نقابة العاملين بالبترول برئاسة محمد جبران.. تفاصيل

الإثنين، 22 أغسطس 2022 08:15 ص

طفرة فى قطاع البترول.. دراسة تكشف نجاحات الدولة فى ملف الغاز

السبت، 20 أغسطس 2022 04:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة