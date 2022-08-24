اليوم السابع
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وزير الاتصالات يغادر القاهرة متوجها إلى ليتوانيا لبحث التعاون بين البلدين

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 09:01 ص
وزير الاتصالات يغادر القاهرة متوجها إلى ليتوانيا لبحث التعاون بين البلدين د. عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد

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غادر القاهرة صباح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأس وفد رفيع المستوى متوجهاً إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس فى زيارة عمل تستغرق يومين، يجرى خلالها لقاءات مع وزراء ومسؤولين فى الحكومة الليتوانية، وكبرى المؤسسات والشركات الليتوانية لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية والابتكار التكنولوجى والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى.
 
تاتى هذه الزيارة استجابة للدعوة التى تلقاها الدكتور عمرو طلعت من اوزرينى ارموناتى وزيرة الاقتصاد والإبداع بدولة ليتوانيا لزيارة ليتوانيا؛ كان قد قدمها ارتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة؛ للتعرف عن قرب على التطور التكنولوجى فى ليتوانيا، وعقد مباحثات لتعزيز فرص التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
 
هذا ويتضمن جدول أعمال الزيارة عقد لقاءات مع وزراء ومسؤولى الحكومة الليتوانية لمناقشة آليات تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستفادة من الخبرات العالمية فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية. 
 
كما أنه من المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت لقاء مع مسؤولى إحدى الجامعات الليتوانية لمناقشة التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مسؤولى كبرى المؤسسات والشركات الليتوانية العاملة فى المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول الاستفادة من خبراتها ولجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرى.
 
 

وزير الاتصالات

لتوانيا

مصر الرقمية

الأمن السيبرانى

الذكاء الاصطناعي



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