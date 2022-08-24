"نتتبع السيارات ونكسر الزجاج".. اعترافات عصابة سرقة محتويات السيارات بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

اعترف تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص بوقائع سرقة محتويات السيارات بالقاهرة، بعد قيامهم بسرقة مبلغ مالى و4 شيكات من داخل سيارة بالتجمع الخامس بعد كسر زجاج السيارة.

تلقى أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن بلاغ من أحد الأشخاص بمنطقة التجمع بفيد عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم اكتشف كسر الزجاج الخلفى للسيارة وسرقة (المبلغ المالى، عدد 4 شيكات بنكية) من داخلها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تم ضبط المتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالاشتراك مع شخصين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات "بأسلوب التتبع وكسر الزجاج".

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- عدد 3 أجهزة كمبيوتر محمول "لاب توب"- مبلغ مالى - مشغولات ذهبية- ساعة يد- سيارتان "إحداهما المستخدمة فى ارتكاب الواقعة")، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة.