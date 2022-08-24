نائب وزير الكهرباء يطمئن على استعدادات قمة المناخ COP 27

كتب: رحمة رمضان

يترأس المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأربعاء وفد من قيادات الوزارة للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات لكافة الموضوعات المتعلقة بوزارة الكهرباء بشأن مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP 27والمستهدف انعقادها في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويرافق سيادته خلال الزيارة السيد الدكتور مهندس أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء والتعاون الدولى، والسيد المهندس سامى عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، ولفيف من القيادات التنفيذية بقطاع الكهرباء.

وصرح عسران بأن الوزارة تسخر كل امكانياتها وتعمل بخطى ثابتة قدماً لإنجاز الأعمال المطلوبة وتذليل الصعوبات لكافة الأطراف،

وتستهدف الزيارة مراجعة كافة الإجراءات والأعمال الجارية على أرض الواقع والتحقق من تنفيذ ما أسفرت عنه الاجتماعات المتعددة التي عقدها السيد الدكتور الوزير مع كافة قيادات القطاع والتي حرص من خلالها التأكيد على المتابعة الدائمة والفعالة للاستعدادات لضمان نجاح الحدث العالمى على أرض مصر ، كما أكد سيادته على التعاون المثمر مع كافة أجهزة الدولة.

وسوف يقوم الوفد بزيارة كافة المشروعات الجارى تنفيذها وعلى رأسها:

محطات الطاقة الشمسية التي ستمد المدينة بطاقة نظيفة خضراء بشكل مستدام من خلال تنفيذ عدد 3 محطات طاقة شمسية قدرة الواحدة 5 ميجاوات بنظام BOO بالإضافة إلى محطة بمطار شرم الشيخ وأخرى بموقع مركز المؤتمرات بقدرة اجمالية 1,27 ميجاوات، بالإضافة الى ما يتم تنفيذه بالمحطات أعلى أسطح الفنادق.

محطة شحن الاتوبيسات بالرويسات بقدرة 12 ميجا فولت أمبير، والتي تستهدف شحن عدد 180 أتوبيس.

عدد 10 محطات لشحن السيارات موزعة على النطاق الجغرافى لمدينة شرم الشيخ.

وفى اطار المجهودات المبذولة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء فقد أشار أبو وردة بأنه جارى العمل على قدم وساق لحفر ومد كابلات الربط بين محطات الطاقة الشمسية الثلاث وشبكة التوزيع، كما تم الانتهاء من تغذية محطة شحن الاتوبيسات ومحطات شحن السيارات.

ومن المقرر أن ينهى السيد المهندس نائب الوزير زيارته بجولة تفقدية لشبكات الكهرباء من انتاج ونقل وتوزيع، للوقوف على مدى كفاءة الشبكة الكهربية، ومراجعة كافة الاجراءات المتخذة لتأمين التغذية الكهربية خلال الحدث والتأكد من الجاهزية الكاملة للشبكة، وكذلك سيقوم سيادته بزيارة مركز المؤتمرات وبعض الفنادق التى سوف تستضيف ضيوف مصر خلال فترة انعقاد المؤتمر.