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مندوب روسيا: موسكو تلتزم التزاما كاملا بتنفيذ اتفاقيات تصدير الحبوب من أوكرانيا

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:00 م
مندوب روسيا: موسكو تلتزم التزاما كاملا بتنفيذ اتفاقيات تصدير الحبوب من أوكرانيا مندوب روسيا
كتب أحمد عرفة

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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تلتزم التزاما كاملا بتنفيذ اتفاقيات تصدير الحبوب من أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: نحن ملتزمون تماما بتنفيذ الاتفاق، موضحا أن الاتفاق يجري تنفيذه جزئيا بالفعل، وأن السفن الأوكرانية والأجنبية التي تحمل حبوبا أوكرانية تغادر الموانئ الأوكرانية وتصل إلى وجهتها.

وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجزء الثاني من الصفقة لم يتم تنفيذه بعد، ولم تغادر أي سفينة روسية واحدة محملة بالحبوب أو الأسمدة الموانئ الروسية، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه لا يتعين علينا، بل على المشاركين الآخرين في الصفقة، ولا سيما الأمم المتحدة، حل القضايا المتعلقة بالمعاملات المالية، وموانئ الوصول لهذه السفن، وكذلك التأمين.

وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن هذه القضايا لم يتم حلها بعد، ولهذا السبب أشرت في خطابي اليوم إلى أن الصفقة أبرمت لمدة 120 يوما ويعتمد تمديدها إلى حد كبير على ما إذا كان سيتم تنفيذها بالكامل.


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