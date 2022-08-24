ملعقة من زيت جوز الهند يوميا تقوى المناعة

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر زيت جوز الهند من الأطعمة الخارقة المعروفة هذه الأيام، إلى جانب كونه عنصر طهى رائع بدلاً من الزبدة، وتعتبر دهون زيت جوز الهند ذات قيمة عالية لخصائصها سهلة الهضم وسريعة الامتصاص، على عكس الدهون المشبعة فى الزبدة، فإن الدهون المشبعة بزيت جوز الهند خالية من الكوليسترول، وعلى الرغم من أنه زيت رائع إلا أنه مثل جميع الدهون يجب عدم المبالغة فى تناوله إذا كنت تبحث عن تحسين مناعتك، فقد يساعدك القليل من زيت جوز الهند فى نظامك الغذائى، وفقا لما نشره موقع onegreenplanet.

لماذا يعد زيت جوز الهند مفيدا للمناعة

يحتوى جوز الهند على مكونين خاصين يجعلانه ممتازًا للمناعة، هذه خصائص مضادة للفيروسات، يشار إليها عادة باسم حمض اللوريك وحمض الكابريليك، وكلاهما معروف بمكافحة فرط نمو الخميرة (المبيضات)، إلى جانب الالتهابات البكتيرية، ويتكون جوز الهند من 50% من حمض اللوريك، والذى يحوله الجسم إلىmonolaurin ، وهو عامل مضاد للفيروسات يقاوم مجموعة متنوعة من مسببات الأمراض والفيروسات.

كما تم العثور على العديد من العناصر فى زيت جوز الهند تساعد فى منع الهربس والأنفلونزا والفيروس المضخم للخلايا وفيروس نقص المناعة البشرية والليستريا المستوحدة والبكتيريا الحلزونية البوابية، وعلى الرغم من أنه ليس علاجًا مثبتًا لأى مرض إلا أن الخصائص المضادة للفيروسات لزيت جوز الهند خضعت لأبحاث مكثفة.



لماذا تعتبر دهون جوز الهند فريدة من نوعها؟

تتكون زيوت جوز الهند أيضًا من دهون ثلاثية الجليسريد متوسطة السلسلة، والتى يستخدمها الكبد للمساعدة في التطهير والوقود (الطاقة)، على عكس معظم الدهون المخزنة، تستخدم دهون جوز الهند في عملية التمثيل الغذائي، ولقد تم ربطها بتطهير الدم، وفقدان الوزن، وحتى تعزيز الهضم كميزة أخرى، وتم ربط دهون جوز الهند، على عكس معظم الدهون المشبعة، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، بسبب الكميات العالية من حمض اللوريك الذى يحتوى عليه جوز الهند، كما تبين أن محتوى حمض اللوريك يخفض نسبة السكر فى الدم وارتفاع ضغط الدم.

كيفية استخدام زيت جوز الهند للمناعة

إذا كنت تبحث عن تعزيز مناعتك بشكل طبيعى، فما عليك سوى استخدام ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند يوميًا، بينما ينصح بعض المؤيدين باستخدام ملاعق كبيرة متعددة، ويمكن أن تكون التأثيرات المضادة للفيروسات لجوز الهند قوية جدًا ما لم تكن معتادًا عليها.

استخدم ملعقة صغيرة فقط، يمكنك تقليبها في القهوة، والتي يشير إليها كثير من الناس على أنها قهوة مضادة للرصاص، أو يمكنك استخدامها في أي من أطباقك مثل دقيق الشوفان، العصائر إذا لم تكن مرتاحًا لاستخدام زيت جوز الهند، فاستخدم زبدة جوز الهند، التي تحافظ على جميع الألياف الموجودة بشكل طبيعي في جوز الهند ، جنبًا إلى جنب مع بعض الزيت.