فوائد زيت جوز الهند الهائلة للبشرة

كتبت إيناس البنا

زيت جوز الهند يستخدم للأغراض الداخلية والخارجية، من العناية بالبشرة إلى العناية بالشعر وحتى الصحة بشكل عام ، فإن زيت جوز الهند له فوائد هائلة فوائد.

بصرف النظر عن عمل سحره علىجلد، زيت جوز الهند يوصف أيضًا بخصائصه المعززة للصحة، من خفض الكوليسترول إلى تحسين وظائف المخ لدى مرضى الزهايمر، يرتبط زيت جوز الهند بمجموعة من الفوائد الصحية.

تقليل الجفاف:



يتكون زيت جوز الهند من الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة التي تساعد على تقليل الجفاف وتسمح للبشرة بحبس الرطوبة والاحتفاظ بها للترطيب، يعمل كمرطب طبيعي ويمكن وضعه في كل مكان بعد الاستحمام.

يعمل كحاجز وقائي:



يحمي زيت جوز الهند البشرة من الأوساخ والسموم البيئية التي تلتصق بالمسام التي تسبب الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء أو البثور.

يساعد على تنعيم البشرة:



بسبب الترطيب ، يساعد زيت جوز الهند أيضًا على تنعيم البشرة وتحسين الملمس إذا تم استخدامه بانتظام.

مضاد للشيخوخة:



يساعد زيت جوز الهند أيضًا على تأخير علامات الشيخوخة عن طريق تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وحتى الجفاف.

مضاد للبكتيريا:



زيت جوز الهند له خصائص علاجية ومضاد للبكتيريا ، وبالتالي فهو يشفي ويعالج الجلد من أي عدوى أو طفح جلدي، زيت جوز الهند مهم لصحة الجلد، لأن العديد من أنواع الالتهابات الجلدية ، بما في ذلك حب الشباب والتهاب النسيج الخلوي والتهاب الجريبات وقدم الرياضي ، تسببها البكتيريا أو الفطريات.

يقلل الالتهاب:



معظم الأمراض الجلدية ناتجة عن الالتهابات التي تؤدي إلى اضطرابات جلدية مختلفة مثل الأكزيما والتهاب الجلد والصدفية وما إلى ذلك. بما أن زيت جوز الهند له خصائص مضادة للالتهابات ، فهو يساعد عن طريق تقليل الجذور الحرة.

يعالج حب الشباب:



يساعد زيت جوز الهند أيضًا في علاج حب الشباب عن طريق قتل البكتيريا الضارة والكائنات الدقيقة الأخرى التي تسبب مشاكل على الجلد.

يساعد على إزالة المكياج:



زيت جوز الهند مكياج رائع لأنه يكسر الشوائب القابلة للذوبان في الدهون مثل المكياج ، وكذلك الدهون المسؤولة عن البشرة الدهنية.