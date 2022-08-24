اليوم السابع
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مصرع طفل سقط عليه إناء ماء ساخن داخل منزله فى بنها بالقليوبية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:28 م
مصرع طفل سقط عليه إناء ماء ساخن داخل منزله فى بنها بالقليوبية مصرع طفل ـ أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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لقي طفل مصرعه، إثر سقوط إناء بداخله ماء ساخن عليه أثناء لهوه بمطبخ منوله فى منطقة كفر سعد بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقله لمستشفى شبين الكوم بالمنوفية، إلا أنه توفى أثناء تقديم العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وشيع أفراد الأسرة والجيران وأهالي المنطقة الجثمان لمثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص بإصابة نجله بحروق بنسبة حوالي 65%، إثر سقوط إناء بداخله ماء ساخن عليه أثناء لهوه بمطبخ منزله فى منطقة كفر سعد دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط المركز لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة الطفل "س ط ع"، 3 سنوات، بحروق بمناطق متفرقة بالجسم، بنسبة حوالي 65%، وعلى الفور جرى نقله لمستشفى شبين الكوم بالمنوفية، إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج اللازم، وذلك إثر سقوط إناء بداخله ماء ساخن عليه أثناء لهوه بمطبخ سكنه بمنطقة كفر سعد دائرة المركز، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


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