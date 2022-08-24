مصرع طفل غرقا فى ترعة أولاد على بمركز نجع حمادى بقنا

قنا صابر سعيد

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، غرقا داخل ترعة أولاد علي بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.



تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع طفل غرقا داخل ترعة أولاد علي التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا، وبعد الفحص تبين مصرع معتز فهمى عبد الحارث، 10 سنوات.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستسفى









