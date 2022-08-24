مصرع شخص فى حادث تصادم على طريق بيلا الجرايدة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شخص مصرعه، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية، علي بيلا الجرايدة، بنطاق مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حيث جرى نقله عن طريق سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع متوسيكل، طريق بيلا الجرايدة، بنطاق دائرة المركز، نتج عنه مصرع شخص خمسيني كان يقود الدراجة النارية “ متوسيكل”، ليجري نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي بيلا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

بإنتقال الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بيلا، والفحص بموقع الحادث والفحص، تبين وقوع الحادث بالقرب من قرية الجرايدة، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بيجو، تحمل لوحات معدنية رقم “ ي . ص . ج 532 “ بدراجة نارية، من الخلف، لينتج عن ذلك إصابة قائد الدراجة النارية، صبري عبد المقصود محمد، 53 عام، بإصابات بالغة وتوفي متأثرًا بإصابته في موقع الحادث، ليجري نقله عن طريق سيارات الإسعاف إلي مشرحة مستشفي بيلا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة بيلا، وجاري العرض على جهات التحقيق بمركز بيلا، لمباشرة التحقيقات في الواقعة.