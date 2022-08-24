مصرع شاب بالمنصورة صدمته سيارة مسرعة.. والأهالى يتمكنون من ضبط قائدها

الدقهلية شريف الديب

لقي شاب بمدينة المنصورة مصرعه، بعد أن صدمته سيارة ملاكي مسرعة بشارع المشاية السفلية بمدينة المنصورة، وفر قائدها هاربا وتمكن الأهالي من ضبطه بعد مطاردته.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من الأهالي لمأمور قسم أول المنصورة، بقيام سيارة مسرعة بصدم شاب بشارع المشاية السفلية وفرت هاربة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الشاب، "محمد م 17 سنة "ومقيم بشارع عبد السلام عارف، وتبين فرار السيارة عقب ذلك، وقام الأهالي بمطاردة السيارة حتى تم ضبطه بشارع عبد السلام عارف.

تم نقل جثمان الشاب إلى مستشفي المنصورة الدولي، وتحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .