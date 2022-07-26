وفاة شخص وإصابة مهندسة فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق جمصة الدولى

فريق المحافظات

لقي شخص مصرعه وأصيبت سيدة، وذلك نتيجه حادث تصادم سيارتين ملاكي على جمصة الدولي، بمحافظة الدقهلية حيث تلقي مدير أمن الدقهلية لواء سيد سلطان إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق جمصة الدولي بالقرب من مفارق مدينة نبروه.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروة لمكان البلاغ محل الواقعه ، وبالفحص تبين أن الحادث تسبب في وفاة شخص يدعى محمد السيد فضل السيد 37 سنة، مقيم بنبروه، وإصابة مهندسة بمديرية الطرق بالدقهلية، وذلك أثناء عودتها من عملها في معاينة طريق رافد جمصة.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي نبروة كما تم نقل المهندسة المصابة إلي المستشفي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث وإعادة سير الحركة المرورية مرة أخرى على الطريق.