محافظ دمياط تشهد فاعليات القافلة التوعوية للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة

فريق المحافظات

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انطلاق فاعليات القافلة التوعوية فى مجال التغيرات المناخية من أجل الحفاظ على البيئة، وذلك بمجالات " الغذاء ، الصحة،الزراعة، البيئة والطب البيطري"، وذلك بحضور الدكتورة نبيلة عبد المقصود استاذ متفرغ بمعهد بحوث التقنيات الحيوية وعدد من أساتذة البحث العلمى بتلك المجالات.

واستهدفت القافلة تنفيذ عدد من المبادرات المتعلقة بآلية الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة ،وكذلك تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بعدد من المجالات للتوعية بقضية التغيرات المناخية، وذلك فى إطار التعاون الوثيق بين المحافظة والجهات المختلفة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،على أهمية الدور الريادي الذي تقدمه مصر في هذا الشأن، لافتة إلي أن هناك اهتمام كبير بتلك القافلة، موضحة أن هناك دعما كبيرا لتلك القوافل والتي ستنطلق بكافة محافظات مصر من أجل تحقيق الوعي اللازم.