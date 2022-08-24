محافظ الشرقية يشدد على الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية الجديدة

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماع المناطق الصناعية بمقر جمعية مستثمري بلبيس جاء للتعرف على المشكلات التي تواجه المستثمرين علي الطبيعة وإيجاد حلول عاجلة لها لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الإستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وخلال الإجتماع تم استعراض المذكرة المقدمة بشأن تعديل مساحة إحداثيات منطقة بلبيس الصناعية طبقاً للقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018، بإضافة 40.3 فدان للمنطقة، ليكلف المحافظ مديرة إدارة الإستثمار بالديوان العام بإعادة تخصيص للمنطقة الجديدة وإعداد تقسيم نوعي للأنشطة الصناعية لإستغلالها بالشكل الأمثل لفتح آفاق جديدة من الإستثمار وجذب المستثمرين لإقامة مشروعاتهم، وحصر المساحات الفضاء وتحديد الملكية وذلك التعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

ناقش الإجتماع المذكرة المقدمة بشأن منطقة التوسعات (19.6 فدان) المقترح تخصيصها منطقة لصناعة الأثاث، ليكلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس قطاعات كهرباء الشرقية بإعادة النظر في المقايسات التقديرية لأعمال الترفيق بالمنطقة والتنسيق والتعاون بين جهات العمل المختلفة، لسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة تمهيداً لطرحها أمام المستثمرين وتحقيق الفائدة منها لتصبح نموذجاً فريداً في مجال صناعة الأثاث، لافتاً إلى أنه سيتم دعوة رئيس مجلس الوزراء لافتتاحها في النصف الأول من عام 2023.

كلف المحافظ مديرة إدارة الإستثمار بالديوان العام بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار بالبدء في إجراءات وضع اللائحة اللازمة لتشكيل مجلس إدارة لمنطقة 105 فدان والمخصصة بالقرار الجمهوري بطريق القصاصين الصالحية بمركز الحسينية لإقامة منطقة استثمارية عليها.

تطرق الاجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية علي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بوضع الحلول اللازمة لتغذية منطقة بساتين الإسماعيلية بالمياه بصفة دائمة وتقديم افضل الخدمات للمستثمرين، لافتا الي ان المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه الشرب وصرف الصحي وكهرباء لضخ المزيد من الاستثمارات وتحسين مستوي الدخل

كما ناقش الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الإلتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لإتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة بلبيس تفقد اعمال التطوير الجارية بمنطقة سعدون والتي تشمل أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الطيران أمام مصنع الجوت بطول 2 كم وبتكلفة 6.5 مليون جنيه، وكذلك أعمال تطوير عدد من الشوارع المنخفضة والداخلية بمنطقة سعدون برصفها ببلاط الإنترلوك وإقامة بالوات لتصريف مياه الأمطار بتكلفة 3.5 مليون جنيه وذلك تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة لتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

شدد المحافظ على الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بمتابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال التطوير والرصف الجارية بمنطقة سعدون وإلزامها بالجدول الزمنى المحدد لسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.