حياة كريمة.. تنفيذ 70% من مشروع تبطين ترعة الفولى بالشرقية بتكلفة 56 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة جندل العليا والفولي بزمام هندسة ري الحسينية، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدد المحافظ على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة والجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.



ومن جانبه، أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعة بمركز الحسينية بإجمالي أطوال 100 كم وبتكلفة 300 مليون جنيه لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولى، وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعة بإجمالي أطوال 180 كم وبتكلفه مالية 570 مليون جنيه لخدمه زمام 60 ألف فدان أرض زراعية.



أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الفولي بطول 8.800 كم وبتكلفة 56 مليون جنيه لخدمة زمام 4150 فدانا، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمسافه 6.220 كم، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 70%، وجاري مضاعفة الورديات لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تشمل مباني بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10 سم.