محافظ أسيوط: رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لتقديم خدمات أفضل

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية بناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بكافة القطاعات الخدمية في المراكز والقرى، وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ومواكبة تطوير بالبنية التحتية والفوقية، الذي يحدث في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ولفت محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات، وبرامج ومشروعات تهتم بقضايا الشباب خاصة التي تستهدف رفع الوعي لكافة الأطراف في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية وحماية الإطفال من الاستغلال، والإتجار في البشر والتي تتسبب في تعرضهم للمخاطر والأضرار.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية التعاون والتنسيق وتضافر كافة الجهود بين القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظواهر السلبية وتوفير البدائل الإيجابية والعمل على ضمان عدم دفع المجتمعات في صعيد مصر للقيام بالهجرة غير النظامية، من خلال خلق فرص للشباب لكسب سبل عيشهم وضمان حصول الأطفال على بيئة آمنة يكبرون فيها.

كان العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة قد شهد افتتاح تدريب بناء قدرات للجان الحماية العامة والفرعية بمحافظة أسيوط الذي تنفذه هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالشراكة مع جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط بمحافظتي أسيوط وسوهاج خلال الفترة من 22 : 24 أغسطس الجاري، وذلك ضمن أنشطة مشروع "مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر"، بحضور حازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، ومنار كامل مدير الوحدة العامة للطفل بالمحافظة ورؤساء مركزي أبنوب وأبوتيج، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس عاموس مسئول الكنيسة الارثوذكسية بأسيوط، وإسلام السيد القائم بعمل مدير وحدة برامج هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت بأسيوط، وبهاء صلاح مسئول المشروع "مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر" وبمشاركة 30 من أعضاء وحدة حماية الطفل العامة بالمحافظة واللجان الفرعية بمركزي أبنوب وأبوتيج.

وقد شهد التدريب تقسيم المشاركين لمجموعات وتنفيذ أنشطة تفاعليه وورش عمل على الحالات وكيفية التعامل معها وتنفيذ ما تم شرحه من قبل محمد نظمي مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، وسامح مصطفى منسق ملف الإتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ووليد عبدالوهاب مدير غرفة نجدة الطفل.

وقالت منار كامل، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، إن التدريب وورشة العمل بشأن "إجراءات التشغيل الموحدة بشأن النظام الوطني لإدارة الحالة لقضايا الأطفال الذين لا يتمتعون برعاية مناسبة وحماية الأطفال المستغلين ومساعدتهم"، وذلك لضمان عدم دفع المجتمعات في الصعيد للقيام بالهجرة غير النظامية من خلال خلق فرص للشباب لكسب سبل عيشهم وضمان حصول الأطفال على بيئة آمنة يكبرون فيها، مشيده بمثل هذه التدريبات وورش العمل التي ترفع من كفاءة العمل وبناء قدرات أعضاء لجان حماية الطفل العامة والفرعية وتعزيز فهم القوانين واللوائح بشأن الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية والدليل الاجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين لدى أعضاء اللجان بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن مشروع "مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر" يستهدف 4500 من الفتيات والشباب في المرحلة العمرية من 15 : 30 سنة من خلال تعزيز فرص الشباب من خلال التدريب على المهارات المطلوبة للعمل لدى الغير بمحافظتي أسيوط وسوهاج بالإضافة إلى تحسين قدرة الشباب على بدء الأعمال التجارية المتجاوبة مع الأسواق وتوسيعها واستدامتها مع تحسين إمكانية الوصول للموارد المالية، وتعزيز معلومات توعية للمستفيدين وأصحاب المصلحة بشأن المخاطر على طول طرق الهجرة ومخاطر الهجرة غير النظامية.



تدريب بناء قدرات للجان الحماية العامة والفرعية بمحافظة أسيوط



تدريب بناء قدرات للجان الحماية العامة والفرعية بمحافظة أسيوط