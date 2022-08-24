إزالة 47 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بقرى ومراكز أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري والتي يجري تنفيذها مراكز وقرى ونجوع المحافظة بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وطبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موضحاً أن تلك الحملات قد أسفرت عن تنفيذ 47حالة ازالة لتعديات على أراضي زراعية ومخالفات مبانى خلال يوم واحد، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وحفاظاً على الرقعة الزراعية لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن جهود حملات الإزالة لكافة التعديات قد أسفرت عن تنفيذ 47 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة خلال يوم واحد للموجة الـ 20 وتمثلت في 37 حالة تعدى على أراضي مباني بمساحة 4174 متر، وإزالة 10 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة 56 فدان و 6 قيراط وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والجمعيات الزراعية والري والزراعة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، وعلى رأسها مديرية الأمن للتصدي لأي شكل من أشكال التعديات خاصة لافتاً إلى تكليف العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة بالاشراف على حملات ازالة التعديات ضمن الموجة الـ 20 ومتابعة تنفيذ قرارات الازالة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية ورؤساء المراكز والأحياء وبمتابعة مستمرة من مسئولى ملف الازالات بالمحافظة برئاسة شريف دياب مسئول ملف الازالات بالديوان العام مضيفاً أن الموجة الـ 20 يتم يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها يوم 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر.

كان محافظ أسيوط قد شدد على مواصلة رصد جميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة لافتا الى انه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة ،لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية أو أية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.