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مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد جلسته الخامسة الإثنين 5 سبتمبر

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:49 م
مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد جلسته الخامسة الإثنين 5 سبتمبر مجلس أمناء الحوار الوطنى
كتب محمد السيد

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أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قرر عقد اجتماعه الخامس، يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
 
وأوضح ضياء رشوان أنه من المقرر في هذه الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها، كما من المقرر أيضًا إعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في هذه اللجان بالجلسات القادمة للحوار، وتحديد المواعيد المقررة لها.
 
 
 
 
 

 


الحوار الوطنى

ميعاد الحوار الوطنى

الاكاديمية الوطنية للتدريب

اخبار مصر

ضياء رشوان



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