لمحاربة الأنيميا.. اعرف قائمة الأطعمة الغنية بالحديد

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يسبب نقص الحديد فى نظامك الغذائى مشاكل صحية مثل فقر الدم، وهو حالة يفتقر فيها الدم إلى كمية كافية من خلايا الدم الحمراء السليمة، والتى تحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، ويتسبب نقص الحديد فى شحوب الجلد والصداع والتعب الشديد وحالة الضعف، وفى التقرير التالى نوضح قائمة الأطعمة الغنية بالحديد وفقا لما نشره موقع pinkvilla.

أعراض نقص الحديد

يحدث نقص الحديد، بسبب نقص إمدادات الدم ونقص الغذاء الغنى بالحديد فى النظام الغذائى، وهو أحد العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنمو الجسم وتطوره لأنه يصنع الهيموجلوبين والميوجلوبين وبعض الهرمونات، وعادة تكون أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد خفيفة فى مرحلة البداية، ومع زيادة النقص تصبح الأعراض أكثر وضوحًا.

بعض الأعراض التي قد يعاني منها المصاب بفقر الدم بسبب نقص الحديد هي الضعف، وشحوب الجلد ، والصداع ، وألم الصدر ، والتعب الشديد ، وألم الصدر النظام الغذائي المناسب لفقر الدم سيبحث أيضًا في مكافحة هذه الأعراض.

ما هى الأطعمة الغنية بالحديد؟

يمكنك تقليل خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق تضمين الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي اليومي، وهناك نوعان من مصادر الحديد فى النظام الغذائى، وهما الهيم وغير الهيم، يمكن العثور على حديد الهيم فى المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والمأكولات البحرية، وتمتص أجسامنا هذا الحديد جيدًا، يأتى الحديد غير الهيم من مصادر نباتية مثل الخضر الورقية، ولا تمتص أجسامنا هذا النوع من الحديد جيدًا، مقارنة بمصادر الهيم.

تشمل مصادر حديد الهيم:

دواجن

لحم بقرى

لحم وكبده

تونة

المحار وبلح البحر

تشمل مصادر الحديد غير الهيم ما يلى:

عدس

فول

المكسرات والبذور

السبانخ والخضر

حبوب الإفطار

ولتحسين امتصاص الجسم للحديد هو إضافة بعض فيتامين سى إلى نظامك الغذائى، سيكون التأثير أكبر إذا تمت إضافة فيتامين ج مع الحديد غير الهيم، وبعض مصادر فيتامين سى هى القرنبيط، والفواكه الغنية بالحمضيات، والبروكلى، وبراعم بروكسل، والبطيخ، والفلفل، والتوت (الفراولة ، والتوت ، والتوت الأزرق)، والبطاطا، والطماطم، والأناناس، والبطيخ.