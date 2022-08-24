كل ما تريد معرفته عن علامات نقص فيتامين ب 12 فى الجسم

كتبت ميرفت رشاد

يلعب فيتامين ب 12 عدة أدوار فى جسمك، فهو لا يساعد فقط على تعزيز الطاقة وزيادة التمثيل الغذائى، لكنه يعمل أيضًا على تطوير خلايا المخ والأعصاب وتسهيل إنتاج الحمض النووى أيضًا، ونقص فيتامين ب 12 بين الناس أكثر شيوعًا مما تعتقد، ويمكن أن تتراوح الأعراض من التعب الشديد، ومشاكل المزاج، وتغيرات الجلد إلى أمراض أكثر خطورة مثل مشاكل الجهاز الهضمى، وفقدان الذاكرة غير المعتاد، وارتفاع معدل ضربات القلب، وصعوبة التنفس، وفقا لما نشره موقع timesofindia.

كيف يمكن الحصول على فيتامين ب 12؟

نظرًا لأن أجسامنا لا تستطيع إنتاج فيتامين ب 12، فإن أفضل طريقة للحصول على كميات كافية من هذه المغذيات الحيوية هي من خلال المصادر الطبيعية مثل المنتجات الحيوانية التي تتكون من المأكولات البحرية والبيض والدواجن وبعض أشكال الألبان، على الرغم من أن بعض الخضار والبقوليات تحتوى على فيتامين ب 12، إلا أنها لا توفر الكثير من العناصر الغذائية مقارنة بالأطعمة غير النباتية.

ماذا يحدث حال نقص فيتامين ب 12 فى الجسم ؟

يعتبر فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية الضرورية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبى، والحفاظ على الصحة العامة للجسم أيضًا، ويمكن أن يؤدي النقص الحاد فى فيتامين B12 إلى ضرر عصبى دائم، يلاحظ الجسم الصحى أن المظاهر المبكرة تكون بشكل عام خفية أو بدون أعراض، ومع ذلك إذا ظهرت مشاكل عصبية فقد تكون لا رجعة فيها.

ما علامات نقص فيتامين ب 12 ؟

تسرد الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) المشاكل العصبية التى قد يواجهها المرء إذا كان يفتقر إلى فيتامين ب 12 فى الجسم.

- مشاكل في الرؤية

- فقدان الذاكرة

- وخز

- تضرر أجزاء من الجهاز العصبى (الاعتلال العصبى المحيطى)، خاصة فى الساقين.

ما الأعراض الأخرى لنقص فيتامين ب 12؟

بصرف النظر عن "الضرر العصبى"، يمكن أن يؤدى نقص فيتامين ب 12 إلى مجموعة متنوعة أخرى من الأعراض، والتى تشمل:

- إعياء

- صداع

- جلد شاحب، أصفر

- مشاكل الجهاز الهضمي

- التهاب الفم واللسان

- الإحساس بالوخز فى اليدين والقدمين.