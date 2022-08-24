قصة جريمة.. كسر دماغه بسبب الخلاف على أولوية المرور بالسيارة بالقاهرة

كتب: سليم على

جريمة بشعة شهدتها منطقة مصر الجديدة، بعدما أقدم سائق على قتل سائق اخر بسبب الخلاف على أولوية المرور بالسيارة فى منطقة مصر الجديدة مستخدما قطعة حديد "عصا كوريك" انهال بها على رأسه، الأمر الذى تسبب له فى نزيف داخلى حاد أدى إلى وفاته.

وقال المتهم أمام النيابة العامة بشمال القاهرة، إنه لا يعرف المجني عليه وليس له أي خلافات سابقة معه، وما حدث أنه نشبت بينهما مشادة كلامية على أولوية المرور، أثناء سيرهما في أحد شوارع مصر الجديدة تطورت إلى مشاجرة، لافتا إلى أنه والمجني عليه أوقفا سيارتهما ونزلا للتشاجر معا، ثم أخذ "كوريك" وقام بالتعدي به على رأس الأخير فأسقطه غارقا في دمائه وتركه وفر هاربا.

كان قسم شرطة مصر الجديدة تلقى بلاغا من الأهالى، بهروب سائق تعدى على شاب خلال مشاجرة نشبت بينهما مستخدما عصا حديدية تسببت فى وفاته، على الفور تمكن رجال المباحث من القبض عليه بعد إعداد الأكمنة وعرضه على النيابة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه إنه توفي نتيجة إصابته بكسر في قاع الجمجمة أدى إلى نزيف داخلي حاد وخروج الدم من فم وأذن وأنف المتوفي.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سائق بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة سائق 61 سنة مصابا بتهشم في الجمجمة، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجني عليه، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بقطعة حديدية "كوريك" مما تسبب فى وفاته.