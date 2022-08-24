فرقة سماعى والمولوية فى مكتبة الإسكندرية.. اعرف موعد الحفل

الإسكندرية ــ جاكلين منير

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون حفلا غنائيًا صوفيا لفرقة المولوية المصرية، وذلك يوم الخميس 25 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة والنصف بالمكتبة.

وفرقة المولوية هي فرقة إنشاد عالمية تأسست على يد منشدها ومنظرها الفكري عامر التوني، تهتم بتقديم الموسيقى الصوفية والرقص الحركي الكريوجرافي في محاولة للحفاظ على الفنون الأدائية الصوفية. وقد شاركت المولوية المصرية في العديد من المهرجانات والمناسبات المحلية والقومية والدولية، وأحيت حفلاتها في الهند، وبلاد المغرب العربي، والعديد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية.

حفل موسيقى لفرقة سماعى

كما تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون حفلا موسيقيا لفرقة سماعي، وذلك يوم الإثنين 29 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، بالمسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

تأسس فريق «سماعي» عام 2002، ويحرص الفريق على تقديم الموسيقى والغناء من تراثنا الموسيقي الثري، وخلال مسيرتهم الطويلة بحث أعضاء الفريق عن الألحان المميزة وإن كانت مهجورة في بعض الأحيان وهو ما جعلهم يبرعون في تقديم مختلف أنواع الموسيقى من الموشحات إلى الأغنيات المتطورة باحثين عن الكلمات الرائقة والألحان المميزة والأشعار المنتقاة هادفين إلى الأصالة أينما كانت.