مكتبة الإسكندرية تعرض مسرحية "حلمنا كلنا" للأطفال ببيت السنارى غدا

الإسكندرية ــ جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع فريق "عندي حلم" للفنون، عرض مسرحي مفتوح للجمهور، تحت عنوان: "حلمنا كلنا،" من تأليف إيمان محمد وإخراج إبراهيم الشيخ، وذلك غدا الخميس الموافق 25 أغسطس في تمام الساعة السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.



يركز العرض المسرحي على العلاقة بين الوالدين والأبناء، لما لها من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، حيث إن العلاقة الايجابية بين الطفل والوالدين، تؤسس وتنمي الاستقلالية ومهارات صناعة القرار والحوار البناء وتقدير الذات والانتماء.



جدير بالذكر أن إبراهيم الشيخ؛ هو مخرج مستقل وفنان تشكيلي، شارك في العديد من الأعمال والمسرحيات، وأخرج العديد من المسرحيات في وزارة التربية والتعليم، كما شارك في الكثير من معارض الفن التشكيلي مثل معرض الكاريكاتير "يوم الوفاء" للفنان فرحات بالأهرام، ومعرض "ذاكرة الكاريكاتير".



يأتي العرض المسرحي في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة والفنون الهادفة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

