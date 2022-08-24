طلبت الانفصال عنه فحاول تشويهها.. ألمانيا تحبس سوريا 11 عامًا لمحاولته قتل زوجته

كتبت هناء أبو العز

أصدرت محكمة ألمانية ، حكما بالسجن لمدة 11 عاما ضد رجل سورى بعد إدانته بمحاولة قتل زوجته، وفق ما أفادت به وسائل إعلام ألمانية.

وقالت المصادر إن المواطن السورى الذى عرفته المحكمة باسم سهيل.أ ويبلغ 59 عاما، كان قد حاول في أغسطس العام الماضى قتل زوجته بواسطة فأس فى محطة القطارات بمدينة "أوبرهاوزن" في ولاية شمال الراين- وستفاليا غرب البلاد، إذ ضربها عدة مرات على ساقيها بالفأس ما تسبب لها بجروح خطيرة.

ومنذ الحادث لم تعد الزوجة البالغة 45 عاما قادرة على السير إلا بمساعدة عكاز، كما أنها حتى الآن تعجز عن تحريك ساقها اليمنى.

وإضافة للسجن 11 عاما، فإن المحكمة قضت على المدان بدفع مبلغ 60 ألف يورو للضحية.

واعترف المدان أمام المحكمة بفعلته، إلا أنه انكر نيته قتل زوجته، وقال فى إفادة مكتوبة قرأها محاميه أنه أراد فقط أن ينتزع منها جمالها، لطلبها الانفصال عنه.

وكان الرجل قد هاجم زوجته قبل هذه الحادثة بسكين بعد قرارها الانفصال عنه وحصلت الزوجة بعدها على قرار يمنعه من الاقتراب منها لأكثر من خمسين مترا.